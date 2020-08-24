شكرا لقرائتكم خبر عن «القليوبية»: توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي لإتاحة فرص عمل للشباب والمرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بروتوكول تعاون مشترك مع علاء الدين فاروق زكي رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي في إطار الدور القومي الذي يقوم به البنك والذي يهدف إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع الأنشطة الزراعية والريفية، وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة ، وتوفير التسهيلات الإئتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية ، ووضع مستهدف لمساعدة 10 آلاف أسرة في إنشاء مشروعات، وذلك في إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي المصري، وخضوعة لأحكام قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاتة اللاحقة .

وأكد المحافظ أن المجالات التي سيتم التعاون فيها مع البنك الزراعي هي تمويل تكلفة تطوير شبكات الري للاراضي والتعاون في مجالات المراجعة الفنية للشركات القائمة بتنفيذ شبكات الري و تمويل تكاليف إنشاء مشروعات طاقة شمسية بالأراضي الزراعية و تنمية الثروة الحيوانية والمشروعات الزراعية في المحافظة والتعاون في مجال المشروعات التنموية المشتركة وتشغيل شباب الخريجين والتعاون في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات وتبادل الخبرات والمعاونة في مجالات مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني ، والتعاون في مجالات الرعاية البيطرية الشاملة والفنية للإنتاج الحيواني وتمويل تكاليف تحويل السيارات الملاكي، النقل للعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف مدير البنك أن البنك الزراعي سيقوم بإتاحة القروض الخاصة بمشاريع تنفيذ نظم الري الحديثة في إطار هذا البروتوكول خلال أيام من تاريخ التقدم بطلب التمويل، وذلك حرصاً من البنك على سرعة تنفيذ هذه المشاريع ذات الأهمية الكبيرة في مجال ترشيد استخدام مياه الري وتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول ضمن السياسات التي تتبناها الدولة و الهادفة لرفع كفاءة استخدام مياه الرى والمحافظة على مصادرها المختلفة وترشيد إستخدامها من خلال التوسع فى استخدام أساليب الري الحديثة والمتطورة.

وعلي هامش توقيع البروتوكول ناقش المحافظ مع مسئولي البنك الزراعي ومديرية الزراعة بالمحافظة إمكانية دعم المشروعات المملوكة للمحافظة وتطويرها لتحقيق ربح وعائد إقتصادي أكبر من بين تلك المشروعات مشروع ال 30 مليون بيضة بالخانكة ومشروع زراعة النخيل بعدد من الأراضي الزراعية المملوكة للمحافظة وإنشاء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة كتربية الأرانب والدواجن والماشية.

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