شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يبحث معوقات مشروع الصرف الصحى لـ«زوير وسلكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، بمكتبه، عدداً من أهالى قريتى زوير وسلكا، التابعتين لمركز ومدينة شبين الكوم، لمناقشة بحث المشاكل المتعلقة بمشروع الصرف الصحى بحضور المهندس رشدى عمر، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وهناء عقيلة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، استجابة لطلبات المواطنين خلال زيارته أمس لافتتاح مدرسة السلام للتعليم الأساسى بزوير وسعيه الدائم لحل مشاكل المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت.

وتناول اللقاء بحث المعوقات المتعلقة بمشروع الصرف الصحى لقرى زوير وسلكا والمتمثلة في تنفيذ غرفتى الدفع والاستقبال للعداية أسفل بحر شبين الكوم لاستكمال المشروع. وأكد المحافظ على تذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من مشروع الصرف والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد محافظ المنوفية على حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم وسرعة دراستها في ضوء ما يسمح به القانون، وأنه يولي اهتماماً كبيراً بمشروعات البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.