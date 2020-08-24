شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من السفارة الماليزية بالقاهرة يتفقد طب جامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، وفد من السفارة الماليزية بالقاهرة يضم كلا من السيد إيزال بن انوال الوزير المستشار لشؤون التعليم بسفارة ماليزيا والأستاذ محمد طارق من قسم التعليم، سفارة ماليزيا، حيث شهد اللقاء مناقشة أوضاع الطلاب الماليزيين بالجامعة وآخر التطورات بخصوص قدوم الطلاب الماليزيين في الوضع الحالي بعد فيروس كورونا المستجد، كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون المستقبلى بين الجانبين. حضر اللقاء الدكتورة هبة الله السعيد، وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة شهيرة سمير، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,340

تعافي 65,927

وفيات 5,262

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