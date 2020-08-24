يتبع رئيس الوزراء.. البرلمان يوافق نهائيًّا على قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل نهائي، بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته في جلسة سابقة.

وينشأ وفقًا للقانون، صندوق يُسمى "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى، ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كل النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية.. وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويكون للصندوق مجلس إدارة، هو السلطة المهيمنة على شؤونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية وأن يستثمرها استثمارًا مناسبًا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

كما نص القانون على أن مجلس إدارة الصندوق من 15 عضوًا وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي:

1. وزير التضامن الاجتماعي "نائب الرئيس".

2. ممثل عن وزارة الصحة والسكان.

3. ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

4. ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

5. ممثل عن وزارة المالية.

6. ممثل وزارة الشباب والرياضة.

7. ممثل عن وزارة القوى العاملة.

8. أحد مستشاري مجلس الدولة.

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9. ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

10.أربعة ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة الرئيسية على أن يكون الممثل شخصا ذا إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة.

11. شخصَين من الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفي حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

ويكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويجتمع الصندوق مرة على الأقل كل شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

وتكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.

واشترط القانون لعضوية مجلس إدارة الصندوق الشروط الآتية:

1. أن يكون مصري الجنسية.

2. ألا تقل سنه عن خمسة وعشرين عامًا.

3. أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

4. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائ في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً.

المادة العاشرة: تنتهي العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

كما يجوز بقرار من أغلبية أعضاء المجلس إنهاء العضوية حال مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للصندوق.