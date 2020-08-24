حل لغز "نصف جثة" داخل حقيبة بالطالبية.. الأب ذبح ابنته وقطعها بمنشار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

16 شهرا ظن خلالها محامٍ أنه ارتكب جريمة كاملة لكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم لم يتسرب إليهم اليأس، وجمعوا خيوط القضية حتى تكشفت الحقيقة، وتبين أن المحامي قتل ابنته القاصر وقطعها أجزاء، ووضع الجزء السفلي داخل حقيبة ألقاها في مقلب قمامة بمنطقة الطالبية، وباقي الأشلاء في أكياس تلخص منها بالطريق الصحراوي.

في أبريل من العام الماضي، تلقى مأمور قسم شرطة الطالبية إشارة من شرطة النجدة بعثور الأهالي على النصف السفلي لجثة فتاة. وبعد مرور ساعات عُثر على باقي أشلاء الجثة بمركز منشأة القناطر.

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وتبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 14 سنة، متغيبة عن المنزل ولم يحرر والدها محضرا في قسم الشرطة الأمر الذي أثار شكوك رجال المباحث حول الرجل الأربعيني.

وتمكنت مأمورية من ضبطه بمحل إقامته، وأقر بجريمته وأنه سدد لها طعنات متفرقة بالجسم وقطعها بمنشار وتخلص من أشلائها بمكان العثور عليها خشية كشف أمره، وبرر فعلته "بتخرج من البيت من غير إذن".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.