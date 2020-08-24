المستشار محمد غراب نائب عام مساعد لشئون التفتيش القضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: وافق مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، على طلب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بترشيحَ المستشار محمد محمود حسن غراب، الرئيسَ بمحكمة الاستئناف، مدير التفتيش القضائي للنيابة العامة؛ لشغل وظيفة "النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائي".

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