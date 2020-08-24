السيطرة على حريق مخلفات بمصنع في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، حريقا اندلع في مخلفات مصنع بأكتوبر. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بالمنطقة الصناعية الرابعة. Advertisements ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ٣ سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء. وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، ومنعوا امتدادها إلى داخل المصنع. وتبين نشوب الحريق بمخلفات بمحيط المصنع. تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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