هتك عرض فتاة في الأتوبيس.. حبس سباك 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، المتهم "هيثم. ف"، بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ؛ لاتهامه بهتك عرض فتاة داخل اتوبيس نقل عام بباب الشعرية.

وكشفت التحقيقات أنه في 5 نوفمبر 2019 قام المتهم "هيثم. ف"، 37 سنة، سباك، بهتك عرض "ن. م" بالقوة، بأن انقض عليها حال عودتها من عملها آمنة بوسيلة النقل الجماعي وباغتها بإمساك منطقة حساسة في جسدها.

وقالت الضحية في التحقيقات، إنها تعمل في منطقة باب الشعرية وفي أثناء عودتها إلي مسكنها واستقلالها أتوبيس النقل العام، فوجئت بالمتهم يتحرش بها لفظيا فلم تلتفت إليه ونظرت بعيدا عنه، إلا أنه تمادى ثم انقض عليها دون أن تشعر به ودون أن يخاف من الراكبين وأمسك جزءا حساسًا في جسدها، فصرخت وأمسكت به والركاب وسلموه لقسم الشرطة.