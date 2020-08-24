"تخصصوا في سرقة أغطية البالوعات".. النيابة تأمر بحبس 4 عمال بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس 4 عمال خردة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة غطاء بالوعة خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقرية في منشاة القناطر. تم ضبط المتهمين بعد تداول مقطع فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله 4 أشخاص خلال سرقة غطاء بالوعة "زهر" خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي. أسفرت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المتهمين هم 4 عمال خردة، لاثنين منهم معلومات جنائية، تم القبض عليهم، وبحوزتهم عربة كارو مستخدمة في ارتكاب الواقعة، وغطاء البالوعة المسروق، يبلغ وزنه حوالى 100 كيلو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

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