مصر | مجلس القضاء الأعلى يوافق على طلب النائب العام بشأن التفتيش القضائي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس القضاء الأعلى يوافق على طلب النائب العام بشأن التفتيش القضائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله شوضة اليوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري على طلب النائب العام المستشار حمادة الصاوي لترشيحَ المستشار محمد محمود حسن غراب الرئيسَ بمحكمة الاستئناف مديرًا للتفتيش القضائي للنيابة العامة لشغل وظيفة النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائي.

وفي سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، المتهم "هيثم. ف"، بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ؛ لاتهامه بهتك عرض فتاة داخل اتوبيس نقل عام بباب الشعرية.

وكشفت التحقيقات أنه في 5 نوفمبر 2019 قام المتهم "هيثم. ف"، 37 سنة، سباك، بهتك عرض "ن. م" بالقوة، بأن انقض عليها حال عودتها من عملها آمنة بوسيلة النقل الجماعي وباغتها بإمساك منطقة حساسة في جسدها.

وقالت الضحية في التحقيقات، إنها تعمل في منطقة باب الشعرية وفي أثناء عودتها إلي مسكنها واستقلالها أتوبيس النقل العام، فوجئت بالمتهم يتحرش بها لفظيا فلم تلتفت إليه ونظرت بعيدا عنه، إلا أنه تمادى ثم انقض عليها دون أن تشعر به ودون أن يخاف من الراكبين وأمسك جزءا حساسًا في جسدها، فصرخت وأمسكت به والركاب وسلموه لقسم الشرطة.

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قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم محمود الشاذلي، وشهرته "شندي"، لاتهامه بقتل المجني عليه أحمد حسن أحمد رزق (مقاول)، عمدًا مع سبق الإصرار، بسلاح أبيض، والشروع في قتل والد المجني عليه مع سبق الإصرار بذات السلاح، يوم 7 مايو الماضي، بمدينة السلام، للشهر المقبل، لسماع شهود الإثبات.

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وقدم المحامي عماد فؤاد، المدعي بالحق المدني، للمحكمة أوراق اعلام الوراثة وما يفيد سداد رسوم الإدعاء المدني.

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة السلام إخطارا من مستشفى السلام التخصصي بوصول جثمان المقاول المجني عليه، وكذا وصول والده مصابًا بجرح.

وانتقل فريق من المباحث إلى المستشفى، وبسؤال الشهود شهدوا بأنه على إثر ضبط أحد أصهار المتهم "شندي"، قبل الواقعة بأيام، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، جاء المتهم أسفل مسكن المجني عليهما، وصاح بسباب لسائر العائلة متوعدًا إياهم بالتعدي عليهم، وباستطلاع الأب وشقيق المتوفى الأمرَ تعدى المتهم على الأب بسلاح أبيض قاصدًا قتله، فأحدث إصابته، وتمكن الأهالي من إبعاده عنه، ثم لما جاء المجني عليه المتوفى لنجدة والده باغته المتهم بعدة طعنات من الخلف قاصدًا قتله فسقط مغشيًا عليه.

وهدد المتهم جمع الأهالي بقتل كل من يرشد عنه أو يبلغ عن الأمر أو يُصور الحادث، مقررًا بأخذه ثأر آخر ردد اسمه آنذاك.

وتلقت النيابة العامة تحريات المباحث، والتي أكدت ارتكابَ المتهم الواقعة، إثر ضبط أحد أصهاره لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، ظنًّا بتسبب المجني عليهما في ضبطه بإبلاغهما عنه، فعقد عزمه على قتلهما، وأعدَّ لذلك سلاحًا أبيض "سكينا"، وتوجه إلى مسكنهما، ونادى عليهما بالسباب والوعيد، ثم جرت الواقعة على نحو ما شهد به الشهود، فقتل المتهم المجني عليه وشرع في قتل والده.

واستجوبت النيابة العامة، المتهم، فأنكر قصده قتل المجني عليه، وأقر بإحداثه إصابته التي أودت بحياته لشجار نشب بينهما ادعى أن سببه تعدي المجني عليه على زوجته بالقول، فانتقم منه لذلك.

وناظرت النيابة العامة جثمان المجني عليه، فتبينت ما به من إصابات، وعاينت مسرح الحادث، وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه سببها إصابة طعنية بفخذه الأيسر مزقت كامل أوعيته الدموية الرئيسية، فأحدثت نزيف دموي إصابي أدى للوفاة حدثت من الطعن بجسم صلب، وكذا أثبت التقرير إصابات قطعية حيوية أخرى به، وإصابة قطعية بوالده، حدثت جميعُها من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة، وأن الواقعة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقوال الشهود، وفي ختام التحقيقات التي اكتملت بجمع الأدلة الفنية والقولية في القضية، أحالت النيابة "شندي" للمحاكمة الجنائية.