مصر | السيطرة على حريق شب في مصنع بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب في مصنع بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، في السيطرة على حريق اندلع في مخلفات مصنع بمدينة 6 اكتوبر، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من أحد المنشآت بالمنطقة الصناعية الرابعة، بمدينة 6 أكتوبر

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ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء.

وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، ومنعوا امتدادها إلى داخل المصنع. وتبين نشوب الحريق بمخلفات بمحيط المصنع.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.