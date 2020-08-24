مصر | حبس 4 عمال خردة سرقوا غطاء بلوعة شركة مياه الشرب بالقناطر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس 4 عمال خردة سرقوا غطاء بلوعة شركة مياه الشرب بالقناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس 4 عمال خردة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة غطاء بالوعة خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقرية فى منشاة القناطر.

تم ضبط المتهمين بعد تداول مقطع فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله 4 أشخاص خلال سرقة غطاء بالوعة "زهر" خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

أسفرت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المتهمين هم 4 عمال خردة، لاثنين منهم معلومات جنائية، تم القبض عليهم، وبحوزتهم عربة كارو مستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وغطاء البالوعة المسروق، يبلغ وزنه حوالى 100 كيلو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

Advertisements

أقرأ أيضا: المشدد والغرامة للمتهمين بعرض طفل للبيع في الوايلي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، معاقبة المتهم " ز.س" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة ببراءة كلًا من "ح.ب" و" م.ا" مما أسند إليهم فى اتهامهم بالاتجار بالبشر بمنطقة الوايلى بعرض طفلة للبيع.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم الوايلي، تعاملوا علي شخص طبيعي وهي الطفلة "ر. ذ" 3 سنوات، بأن قام المتهم الأول بعرضها للبيع وتوجه رفقة المتهم الثالث "م.س" لجهة يقصدونها لتنفيذ مشروعهم الإجرامي، وكان ذلك بمباركة المتهمة الثانية " ح.ب" مستغلين في ذلك السلطة الأبوية لهم علي المجني عليها، حال كون المتهمة الثانية والدتها والمتهم الأول متولي رعايتها وكان ذلك التعامل بقصد الحصول علي منفعة مادية والحصول علي المال.