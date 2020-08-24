مصر | التحريات: سيجارة وراء حريق حديقة الفسطاط

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التحريات: سيجارة وراء حريق حديقة الفسطاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رجحت التحريات الأولية للمباحث في الحريق الهائل الذي نشب في أشجار حديقة مدرسة بجوار حديقة الفسطاط، أن سبب الحريق "سيجارة' أدت إلي اشتعال النيران في الأشجار والمخلفات التي توجد داخل الحديقة.

وأفادت التحريات المبدئية عدم وجود شبهة جنائية في الحريق.

كما أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق ومعرفة أسبابها وبدايته ونهايته وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بأشجار بجوار مدرسة بمنطقة عين الصيرة.

وعلى الفور تم إخطار غرفة عمليات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لإخماده.

وتم السيطرة على الحريق وجار الوقوف على ملابساته، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخزن للادوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة زاخطرت النيابة لتولي التحقيق.

وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمخزن للأدوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر.

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وتم إخطار الحماية المدنية والتي دفعت بسيارتين وتم السيطرة على الحريق.

ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق نشوب ماس كهربائي ولا يوجد خسائر في الأرواح.

ومن جانبه شكل اللواء خالد المحمدي رئيس مدينة شبين لجنة لمعاينة المخزن والتأكد من سلامة التراخيص الخاصة به ولتقدير حج الخسائر والمتضررين.

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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 4574 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1813) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (188) مخالفة السير بدون تراخيص، (16) دراجات نارية مخالفة، (38) مخالفة موقف عشوائى، (29) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.