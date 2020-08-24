أخبار مصر | جامعة حلوان تستقبل 242 طالبا لتسجيل الرغبات في تنسيق 2020

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جامعة حلوان تستقبل 242 طالبا لتسجيل الرغبات في تنسيق 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت جامعة حلوان ٢٤٢ طالبا ‪ وطالبة حتى الآن، لتسجيل الرغبات في تنسيق 2020، وذلك في ظل إتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا من تباعد اجتماعى وارتداء الكمامات والتطهير المستمر، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقد وفرت الجامعة معامل مزودة بأحدث الأجهزة وأعدت ١٧٨ جهاز حاسب آلي لخدمة الطلاب داخل وخارج الحرم الجامعة لمساعدة الطلاب فى جميع المراحل المختلفة لتنسيق الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية، منها ٤٠ جهاز حاسب آلي في المعمل المركزي بالحرم الجامعي ، و٦٠ جهاز بمعامل كلية الهندسة بحلوان، و٤٨ جهاز بكلية الهندسة بالمطرية، و١٥ جهاز بكلية الفنون الجميلة، و١٥ جهاز بكلية التربية الموسيقية وجاري تجهيز ٢٠ جهاز آخر بالكلية.

كما قامت الجامعة بتوفير عدد كبير من المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة للتيسير على الطلاب.