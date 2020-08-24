أخبار مصر | بشرى سارة.. أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة من طلاب فنون تطبيقية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة.. أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة من طلاب فنون تطبيقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، عن فتح قبول دفعة جديدة في بعض التخصصات الجامعية، ومن بينها "فنون تطبيقية"، حيث يستمر التقديم حتى 17 سبتمبر المقبل.

وكان وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة، في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975، بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة وتعديلاته.

وترصد "الخليج 365" كافة التفاصيل عن التخصصات المطلوبة لأكاديمية الشرطة وعن خطوات التسجيل والشروط والاختبارات:

التخصصات المطلوبة لأكاديمية الشرطة:

أعلنت أكاديمية الشرطة عن قبول بعض التخصصات من الكليات الجامعية، ومن بينها الفنون التطبيقية مثل قسمي "تصوير" للذكور، و"طباعة" للإناث"، وكذلك الحاصلين على ليسانس الحقوق "ذكور" بحد أدنى تقدير مقبول لهذا العام 2020 أو العام السابق 2019، والحاصلين على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات الوزارة "ذكور وإناث" بحد أدنى تقدير جيد لهذا العام 2020 أو العام السابق 2019، والطب البشري من الحاصلين علي درجه الدكتوراة او الماجستير.

مواعيد التقديم:

أوضح رئيس أكاديمية الشرطة أن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية تبدأ من يوم الثلاثاء 4 أغسطس حتى الخميس الموافق 3 سبتمبر المقبل.

شروط التقديم:

وأعلنت أكاديمية الشرطة عن عدة شروط لتقديم على الالتحاق، أن يكون الطالب ووالداه مصريي الجنسية بالميلاد من غير طريق التجنس، ويعتبر الطالب مفصولًا من الكلية إذا تغيرت جنسيته أو حصل على جنسية دولة أخرى أثناء قيده بالكلية، أن يكون حسن السمعة والسلوك، إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة هو أو أحد والديه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة.

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كما تتضمن الشروط ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية، ويعتبر الطالب مفصولًا من الكلية إذا تزوج أثناء قيده بها، ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، ،أ، اجتياز جميع الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكلية

اختبار القدرات:

وبالنسبة اختبارات القدرات في اكاديمية الشرطة، حيث يخضع الطالب لاختبار تحريري يهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار حالة رسوبه، بجانب اختبار المقاس والقوام، حيث يتم قياس طوال القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، كما يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول ـ 90 "، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

كما يخضع الطلاب للكشف الطبي، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط، بينما يتم إجراء الكشف النفسي أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

ويؤدى الطالب الاختبار الرياضي في مجموعة من التمرينات الرياضية المقررة ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه، ويخضع الطالب عقب ذلك لكشف السمات، من خلال اخضاع الطالب لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذه الاختبارات، ثم يأتي عقب ذلك اختبار الهيئة.

إجراءات وقائية:

شددت الأكاديمية على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية عند خضوع الطلاب لفحص القدرات، حيث يشترط بالكمامة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي مع توفير المطهرات، وتم طبع كتيب عن مصر ومعالمها لتوزيعه على الطلاب، ويجرى لأول مرة اختبار الهيئة على مرحلتين "شفوى وتحرير".

مميزات أكاديمية الشرطة:

تتميز أكاديمية الشرطة بتقديم العديد من المزايا للمتخرجين، ومنها تقديم رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته، ورعاية رياضية بالاشتراط في نوادي الشرطة على مستوى الجمهورية، ورعاية اجتماعية "المصايف - الحج - العمرة - الرحلات"، رعاية ثقافية" السماح بالدراسات العليا والبعثات".