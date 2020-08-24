أخبار مصر | مميزات برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بجامعة حلوان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مميزات برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بجامعة حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كلية هندسة المطرية بجامعة حلوان عن فتح باب القبول في برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بنظام الساعات المعتمدة وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وذلك في إطار رؤية الجامعة للمشاركة فى بناء جيل من المعماريين من ذوى المهارات الحديثة التى تواكب عصر النهضة التكنولوجيا الرقمية، مما يجعلهم قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من منطلق المسئولية المجتمعية والبيئية.

وينطلق برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية في ضوء اتجاهات الدولة لدعم وتطوير العملية التعليمية ورفع تصنيف الجامعات المصرية عالميا، وفي إطار تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة للتعليم العالى حتى عام 2030، ومنها تقديم تعليم متميز يساهم فى زيادة فرص التعليم العالى بجودة عالية، فضلًا عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وأوضح السيد الاستاذ الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية هندسة المطرية، الحاصلة على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن البرنامج يتميز بتلبية الحاجة المتزايدة في السوق المحلى والاقليمى لمهندس معمارى يتميز بالمعرفة والتدريب المكثف على أحدث برامج الحاسب فى مجال التصميم والرسم المعمارى والاشراف على التنفيذ، مع التركيز على الاستفادة القصوى من مميزات استخدام الحاسب فى التصميم المعمارى بما يزيد من فرص توافق المبنى مع البيئة المحيطة وتلبية أفضل لاحتياجات المستخدمين وتحقيق أقصى استفادة من الامكانات المتاحة، كما يمتاز البرنامج بتخصصات هندسية تم تحديدها وفقا لحاجة سوق العمل المصرى، ما يضمن زيادة فرص العمل لخريجى البرامج.

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هذا و يهدف البرنامج إلى إكساب الطالب مهارات الاتصال الفعال ومعرفة علوم الإدارة والاقتصاد وإدارة المخاطر والقانون وأخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية لتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الصناعية الحكومية والخاصة.

كما يتيح البرنامج للطالب التدريب العملي الميداني في كبرى الشركات والمكاتب الهندسية، والتدريب في المعامل البحثية، كما يعقد البرنامج سنويًا عددًا من المسابقات العلمية طبقا لمعايير دولية لإنشاء النماذج الهندسية ما يكسب الطالب القدرة على الإبداع والابتكار.

يذكر أن معظم خريجي البرنامج التحقوا مباشرة بعدد من الشركات والمؤسسات المتميزة في مجال الهندسة المعمارية في الداخل والخارج للعمل واثبتوا تميزًا وجدارة، فضلًا عن حصول عدد من خريجي البرنامج على منح دراسية للحصول على الماجستير والدكتوراة من جامعات دولية بالولايات المتحدة الامريكية واوروبا.