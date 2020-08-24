أخبار مصر | وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق المركزي بجامعة عين شمس "صور"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق المركزي بجامعة عين شمس "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى يرافقه الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة صباح اليوم الاثنين بجولة تفقدية لمقر مكتب التنسيق المركزى وذلك بمقره الجديد بجامعة عين شمس.

وخلال جولته التقى بعدد من الطلاب وتبادل الحوار معهم مؤكدا على تقديم التسهيلات اللازمة لهم، كما اطمئن الوزير على سير العمل بجميع المكاتب، والقاعات المخصصة وتجهيزها بما يحتاجه الطلاب وتوفير رعاية صحية واتباع الإجراءت الوقائية الاحترازية لضمان سلامة جميع المترددين على مكتب التنسيق.

واستمع الوزير لعدد من الطلاب والعاملين بالمكتب، وأضاف أنه سيتم إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق فور الانتهاء منها وذلك خلال 3 أيام من انتهاء التسجيل، ثم إعلان بدء المرحلة الثانية بنفس اليوم.