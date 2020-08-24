شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 20 طن «ستالين وبودرة غراء وجلاتين» داخل مصنع مخالف بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت إدارة تموين العامرية في الاسكندرية، برئاسة جابر السيد مدير الإدارة، الإثنين، حملة ميدانية مفاجئة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث تموين العامرية ،أسفرت عن ضبط مصنع دون ترخيص يقوم بإنتاج الغراء والجلاتين مجهول المصدر، ومستلزمات انتاج في منطقة بالقرب من مرغم، وكذلك يقوم بإنتاج الكحول الإيثيلي وإنتاج الهاند جل مجهول المصدر.

وتحفظت الحملة على المضبوطات التي تم ضبطها في ضربة موجعة في منطقة العامرية، وتم التحفظ على 20 طن ستالين وبودرة غراء وجيلاتين بواقع 5 أطنان بودرة نرويك أسيد بودرة تستخدم في الغراء والجلاتين، و7500 كجم هوامير تستخدم في الغراء، و75 كجم حمض ستريك، و7480 كجم مادة ستالين تستخدم في الغراء والجلاتين، و100 كجم كحول ايثلين.

كما تم ضبط 500 عبوة فارغة بدون بيانات وبدون علامة تجارية تستخدم في تعبئة المواد المطهرة، و200 ستكرز استريليم للصق على المنتج النهائي، و50 كجم كحول مطهر، و20 عبوة كحول مطهر، و420 عبوة هاند جل كحول ايثيلي 70% و240 عبوة 100 مل، و180 عبوة 70 مل وجميع العبوات بدون بيانات، و16 جالون غراء خشب زنة الجالون 10 كجم معبأ بمعرفة صاحب المصنع، و75 عبوة غراء خشب زنة العبوة 5 كجم مجهولة المصدر، و216 علبة زنة العلبة واحد كجم مجهولة المصدر معبأ بمعرفة صاحب المصنع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 160 كيلو غراء خشب مجهول المصدر، و200 عبوة فارغة تستخدم في تعبئة المنتج النهائى، و39 برميل غراء سوليفان مجهول المصدر بكل برميل 60 كجم، و9 براميل في 20 غراء خشب بإجمالي وزن 180 كجم غراء مجهول المصدر، و10 براميل غراء بكل برميل 50 كيلو مجهول المصدر، و30 جركن زنة الجركن 5 كيلو محلول طباعة غير مدون عليها أي بيانات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، وتولت النيابة التحقيقات.

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حملة تموينية مكبرة تسفر عن ضبط 20 طن بودرة غراء وجيلاتين مجهولة المصدر فى الاسكندرية

حملة تموينية مكبرة تسفر عن ضبط 20 طن بودرة غراء وجيلاتين مجهولة المصدر فى الاسكندرية

حملة تموينية مكبرة تسفر عن ضبط 20 طن بودرة غراء وجيلاتين مجهولة المصدر فى الاسكندرية

حملة تموينية مكبرة تسفر عن ضبط 20 طن بودرة غراء وجيلاتين مجهولة المصدر فى الاسكندرية