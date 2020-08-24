شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات جامعة الأزهر والعمداء يقدمون التهنئة لنائب فرع أسيوط الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توافد المهنئونَ على مكتب الدكتور محمد عبدالمالك؛ نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط، وفي مقدمتهم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، مقدمينَ التهاني والدعوات بتوفيق الله- عز وجل له- وأن ينهض قطاع فرع أسيوط على يديه، وأن ينعكس ذلك إيجابًا على مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.
يأتى ذلك بعد صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتعيين نائبينِ لرئيس جامعة الأزهر؛ الأول الدكتور محمود صديق؛ نائبًا للدراسات العليا والبحوث، والثاني الدكتور محمد عبدالمالك؛ نائبًا لشؤون الوجه القبلي بأسيوط.
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