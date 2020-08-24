شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة قنا» تعافي وخروج 283 حالة من مصابي فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، إنه تم تعافى وخروج 9 حالات بمستشفى الحميات بقنا، ليصل إجمالى الحالات 283 حالة مصابة بفيروس كورونا، بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن اللجنة المختصة بالمرور على المستشفيات، قامت بتفقد مستشفى حميات قنا، لمتابعة سير العمل، ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض، والتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية.