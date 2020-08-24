شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة قنا» تعافي وخروج 283 حالة من مصابي فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، إنه تم تعافى وخروج 9 حالات بمستشفى الحميات بقنا، ليصل إجمالى الحالات 283 حالة مصابة بفيروس كورونا، بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن اللجنة المختصة بالمرور على المستشفيات، قامت بتفقد مستشفى حميات قنا، لمتابعة سير العمل، ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض، والتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
97,340
-
تعافي
65,927
-
وفيات
5,262
كانت هذه تفاصيل خبر «صحة قنا» تعافي وخروج 283 حالة من مصابي فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.