شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تدشن «معًا من أجل مصر» لتفعيل العمل الجماعي وقبول الآخر بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، اليوم الاثنين، إن الكنيسة دشنت فعاليات مشروع «معًا من أجل تنمية مصر»، في مجتمع العجمي بالإسكندرية، بالاشتراك مع مؤسسة الفرح لرعاية ذوى القدرات الخاصة.

وأشار إلى أنه تضمن اليوم الأول لقاءً تعريفيًا عن المشروع وكيفية تطبيق بروتوكول التعاون مع ذوى القدرات الخاصة (جسديًا وبصريًا)، والأصحاء للعمل كفريق واحد، وتحفيزهم على التعاون المشترك بينهما في المجتمع، ومن ثم وضع خطة العمل لمبادرات شبابية داخل المجتمع السكندرى.

بدوره، قال رامز بخيت، المشرف على المشروع، إننا قدمنا في المحاضرة التعريفية نبذة عن المشروع وكيفية الاستفادة من وجودنا سويًا من كل الخلفيات، أصحاء وذوي قدرات خاصة لخروج الطاقات الإبداعية لدينا، وذلك انطلاقًا من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الآخر، وإعلاء القيم المشتركة، وتفعيل العمل الجماعي المبني على الاحتفاء بالاختلاف.

ولفت إلى أنه يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى ومؤسسة مصر الخير، وأنه من المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

وقال «بخيت» إن المشروع يهدف إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعي الثقافي والحضاري لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معًا في تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم.

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الكنيسة الأسقفية تدشن معا من أجل مصر لقبول الآخر فى الاسكندرية

الكنيسة الأسقفية تدشن معا من أجل مصر لقبول الآخر فى الاسكندرية

الكنيسة الأسقفية تدشن معا من أجل مصر لقبول الآخر فى الاسكندرية

الكنيسة الأسقفية تدشن معا من أجل مصر لقبول الآخر فى الاسكندرية

الكنيسة الأسقفية تدشن معا من أجل مصر لقبول الآخر فى الاسكندرية

الكنيسة الأسقفية تدشن معا من أجل مصر لقبول الآخر فى الاسكندرية