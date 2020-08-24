شكرا لقرائتكم خبر عن لا شكاوى من «جبر الثانوية العامة» للدور الثاني بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب بالثانوية العامة في المنيا، اليوم الاثنين، امتحان الدور الثاني لمادة الرياضيات البحته «جبر وهندسة فراغية»، داخل 21 لجن لجنة عامة من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا دون شكاوى.

وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقى أي شكاوي، أو رصد مخالفات، مؤكدًا على انتظام الامتحانات وفقا للإجراءات الوقائية والأمنية والإدارية .