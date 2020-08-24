شكرا لقرائتكم خبر عن ٢٠٠ طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بمكتب تنسيق جامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مكتب تنسيق جامعة الزقازيق استقباله لطلاب الثانوية العامة لليوم الثالث على التوالي، لتسجيل رغباتهم للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2020 /2021، وسط إقبال متوسط من الطلاب المتقدمين، حيث استقبل المكتب على مدار اليومين الماضيين نحو ٢٠٠ طالب وطالبة.

وقال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن الجامعة قامت بتجهيز وفتح معامل الحاسبات،للمساهمة في التيسير على الطلاب وأولياء أمورهم أثناء إدخال رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق،مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا وضمان سلامة الطلاب والعاملين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالمنعم نافع، المشرف على قطاع التعليم والطلاب،أنه سيتم استقبال الطلاب ،يومياً، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً بمعامل الحاسبات المركزية بمبنى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائة والإحترازية وتوفير الخدمات اللازمة للطلاب خلال مراحل التنسيق المختلفة،من خلال تجهيز 3 معمل حاسب ألي سعة كل معمل 30 جهاز كمبيوتر،بالإضافة إلى إعداد أماكن مناسبة ومعقمة للإنتظار ،والتأكيد على الإلتزام بالإجراءات الوقائية وبالتباعد الإجتماعي وعدم التزاحم بين الحضور أثناء التسجيل، فضلاً عن نوفير موظفيين من الجامعة لتقديم أوجه المساعدة اللازمة للطلاب والتيسير عليهم عملية تسجيل رغباتهم.