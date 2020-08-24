شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: واجهنا أزمات «السيول» و«كورونا» بـ«نمط» مختلف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام، اليوم الاثنين، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أبرز تصريحات أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، خلال حواره، مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، مساء أمس الأحد.

ومن أبرز تصريحات الوزير:

- من مهام وزارة الدولة للإعلام التنسيق بين الهيئات الإعلامية المختلفة.

- فكرة المنع في الإعلام أصبحت مستحيلة، حيث إن العالم تطور بشكل كبير بعد ظهور الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية في منتصف التسعينيات.

- ليس هناك تفريق بين قناة إعلامية وأخرى، كل ما يهمني أن رسالة الدولة تصل للكل.

- العام الحالي عام استثنائي، وظهر به أزمتين، هما أزمة «سيول مارس» وأزمة «كورونا»، ومن مهام الوزير العمل على أن يكون هناك إعلام قادر على التعامل مع الأزمات المختلفة، وكنا نعمل على مواجهة الشائعات حول هاتين الأزمتين.

- تم مواجهة أزمة السيول بنمط مختلف، وكذلك مواجهة أزمة كورونا، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بإدارة الأزمة، وكانت تتخذ القرارات في إطار حماية المواطن والاقتصاد.

‏- من الدروس المستفادة من أزمة كورونا هي ضرورة تفكير الصحف الورقية في سرعة التحول إلى الإلكتروني، فبعد أن كان أمام الصحف الورقية من 10 إلى 15 عامًا، أصبحنا الآن نتحدث عن 3 أعوام.

- تأثير القراءة أصبح أضعف، والفئات أقل من 35 عامًا يمثلون تقريبا 60% لا يقرؤون صحف.

- هناك عبء كبير جدًا على صنَّاع الصحافة في الفترة المقبلة.

- من ضمن اختصاصات وزير الدولة للإعلام، عمل سياسة إعلامية للدولة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ثم يتم عرضها على رئيس الجمهورية.

Advertisements

- الاعتماد في وزارة الدولة للإعلام ليس على الموظفين التقليدين، ولكن على أصحاب الخبرات، وهناك حرص شديد على الاستعانة بالخبرات من الشباب.

- لم أكن مع فكرة إلغاء وزارة الإعلام، فلا يمكن أن تُصدر قرار سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي يمس المواطن دون أن يكون مصاحب له دور إعلامي.

- عرض محتوى إعلامي واحد على أكثر من قناة يجعل المشاهد يشعر بالملل، فيجب أن يكون هناك اختلاف في المحتوى الإعلامي سعيًا وراء تحقيق المنافسة.

- المنافسة أساس العمل الإعلامي، وخلال اللقاءات مع الرئيس السيسي في الفترة الماضية دائمًا ما يؤكد على جملة أساسية، وهي «منظومة القيم والأخلاق المصرية».