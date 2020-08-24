شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أول «كفيفة» رئيسًا لقسم ذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، آية ناجي حجازي، من ذوي الإحتياجات الخاصة «كفيفة»، وذلك عقب تعيينها كأول رئيس لقسم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة، مشيدًا بجهودها، والتي تمثل نموذجًا مشرفًا يستحق كل التقدير والرعاية والاهتمام، متمنيًا لها التوفيق في مستقبلها.

وقال المحافظ إنها نموذج يحتذي به في التحدي والاصرار، مؤكدًا أن ذوي الاحتياجات الخاصة يثبتون أنهم أصحاب قوة وعزيمة وإرادة، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لتذليل كافة الصعوبات أمام تلك الشريحة، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، بجانب اهتمام كافة مؤسسات الدولة المستمر بهم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل عليوة، مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، أن قسم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، هو قسم أنشئ حديثًا لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة، وهو أول قسم ينشئ على مستوى مكتبات مصر العامة، ويخدم أصحاب الإعاقات البصرية، والحركية، والسمعية، وجاري تجهيز أنشطة لخدمة ذوي الإعاقات الذهنية.

يذكر أن آية ناجي حجازي، من ذوي الاحتياجات الخاصة «كفيفة» حاصلة على ليسانس آداب، قسم الدراسات الإسلامية بتقدير جيد جدًا، وهي كذلك معلمة قرآن، وحائزة على إجازة، وسند، و4 قراءات.