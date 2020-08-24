تعيين أول «كفيفة» رئيسًا لقسم ذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة بالمنيا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أول «كفيفة» رئيسًا لقسم ذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، آية ناجي حجازي، من ذوي الإحتياجات الخاصة «كفيفة»، وذلك عقب تعيينها كأول رئيس لقسم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة، مشيدًا بجهودها، والتي تمثل نموذجًا مشرفًا يستحق كل التقدير والرعاية والاهتمام، متمنيًا لها التوفيق في مستقبلها.
وقال المحافظ إنها نموذج يحتذي به في التحدي والاصرار، مؤكدًا أن ذوي الاحتياجات الخاصة يثبتون أنهم أصحاب قوة وعزيمة وإرادة، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لتذليل كافة الصعوبات أمام تلك الشريحة، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، بجانب اهتمام كافة مؤسسات الدولة المستمر بهم.
من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل عليوة، مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، أن قسم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، هو قسم أنشئ حديثًا لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة، وهو أول قسم ينشئ على مستوى مكتبات مصر العامة، ويخدم أصحاب الإعاقات البصرية، والحركية، والسمعية، وجاري تجهيز أنشطة لخدمة ذوي الإعاقات الذهنية.
يذكر أن آية ناجي حجازي، من ذوي الاحتياجات الخاصة «كفيفة» حاصلة على ليسانس آداب، قسم الدراسات الإسلامية بتقدير جيد جدًا، وهي كذلك معلمة قرآن، وحائزة على إجازة، وسند، و4 قراءات.
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