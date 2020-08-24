شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 28 مخالفة تعد متنوعة واسترداد 72 فدان في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت 5 وحدات محلية في المنيا، 28 مخالفة تعدي متنوعة، بينها 16 مخالفة على الأرض الزراعية بمراكز مطاي، وسمالوط، والمنيا، بإجمالي مساحة، 11 قيراط و16 سهم، و6 مخالفات تعدي على أملاك الدولة «أرض زراعية» بمراكز مطاي، وأبوقرقاص، لمساحة 72 فدان وقيراط واحد، ومخالفة بناء على أملاك الدولة بمركز أبوقرقاص لمساحة 175 مترا، وإزالة مخالفات بناء القانون 119 بمركزي المنيا، ودير مواس لمساحة 495 مترا .

وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على استمرار حملات الازالات وتنفيذ خطة العشرات عشرات لإزالة المخالفات اولا بأول.