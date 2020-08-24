شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ «كورونا».. حديقة حيوان الزقازيق تستقبل الزائرين وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت حديقة الحيوان بالزقازيق، الإثنين، أبوابها أمام الزائرين لأول مرة منذ بدء تطبيق إجراءات كورونا، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وقال المهندس أيمن لطفي، مدير عام الحديقة، في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، لوقاية الزائرين والعاملين من فيروس كورونا وتطبيق كافة الاشتراطات التي وضعها مجلس الوزراء، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، حفاظا على الصحة العامة للعاملين بالحديقة والمترددين عليها .

وأكد مدير عام حديقة حيوان الزقازيق، للمصري اليوم، تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة، حيث قام العاملين بأعمال التطهير والتعقيم لجميع أرجاء الحديقة، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية للمباني والمنشآت ودورات المياه، ودهانات البلدورات وتقليم الأشجار، والاهتمام بري المسطحات الخضراء حفاظا على المظهر الجمالي للحديقة لتبدو في أبهي صورها.

وأضاف أن الحديقة تم إنشائها عام 2000 على مساحة 5 أفدنة، وتضم مجموعة كبيرة من الحيوانات المختلفة، منها القرد الحبشي والعبلج السوداني، وقرد النيل والبجع، وفرس النهر والتماسيح والثعابين، ودجاج الوادي وإيل أوربي وأبوشوك، وخنزير غينيا والكبش الأوربي وأبوحراب سوداني وحصان عربي، ونعام وطاووس وعنز وأبوعوق والإيميو، والترس المائية وسلاحف سوداني ويوناني، وضب مصري والبط الخضاري، والأوز الصيني والجمل ذو الصنمين، كما يوجد بها مكان مخصص لكافتيريا وتيك أواي تم تأجيرهم لخدمة الزائرين، فضلاً عن وجود عربات تصادمية وملعب للطفل، بالإضافة إلى ما تضمه الحديقة من مسطحات خضراء .

وأشار إلى أن الحديقة تضم 25 عامل وموظف، يعملون يومياً منذ الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، للاهتمام بالحيوانات وأعمال النظافة وتقديم كافة أوجه الرعاية للزائرين على مدار اليوم، لافتاً إلى أن الحديقة تستقبل ما يقرب من 10 ألاف زائر في المناسبات والأعياد من مختلف قري ومراكز المحافظة، للتنزه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات.

يذكر أن حديقة حيوان الزقازيق، تعد متنفساً وملاذاً لأهالي محافظة الشرقية والبالغ تعداد سكانها أكثر من 8 مليون مواطن، ويفد إليها الزائرين من جميع قري ومدن المحافظة بمختلف الفئات والأعمار خاصة في المناسبات والأعياد، للتنزه والترفيه وإدخال البهجة والسرور على أطفالهم .

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