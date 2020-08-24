شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لتليفزيون الخليج 365 بحديقة الحيوان بعد تشغيلها لأول مرة منذ 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 تغطية خاصة من داخل حديقة الحيوان بالجيزة، في أول يوم لإعادة تشغيلها بعد توقف استمر 6 أشهر بسبب أزمة كورونا.

واستضاف تليفزيون الخليج 365، مصطفى جابر مراسل الخليج 365، الذي أوضح أن الإقبال كان طبيعيا ولم يتم رصد حالات زحام لافتة للنظر. وأشار جابر إلى أن الأطفال حرصوا على مشاهدة الحيوانات داخل الحديقة، كما التزمت العائلات بإجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

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وأوضح جابر أن المواطنين حرصوا على الحضور والتواجد منذ الساعات الأولى لفتح الحديقة، وكانوا حريصين على الالتزام بإجراء كشف الحرارة، لافتا إلى أن عدد من المواطنين لم يلتزم بالكمامة.

وأضاف جابر، أن سعر التذكرة هو 5 جنيهات للفرد الواحد، وتم التأكد من وجود أجهزة كشف الحرارة على بوابات الدخول.

وأشار إلى أن الحديقة استعدت بشكل واضح لاستقبال الزائرين من حيث تطهير وتعقيم الحديقة بالكامل، ووضع لوحات إرشادية بمختلف أنحاء الحديقة لتحذير المواطنين من لمس الحيوانات ومطالبتهم بمراعاة الإجراءات الاحترازية، كذلك تم تهيئة الحيوانات وتزيين أماكن جلوس المواطنين داخل الحديقة.