شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الخدمات..عودة فتح حدائق الحيوان بعد إغلاق 6 شهور وارتفاع طفيف بالحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، صباح اليوم الإثنين موجز الخدمات، من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم نسرين فؤاد، والذى استعرض فيه أهم الأخبار الخدمية التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين.

وجاء في بداية موجز الخدمات، أداء طلاب الثانوية العامة دور ثان شعبة الرياضيات لامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية اليوم، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين الامتحان في مادتي علم النفس والاجتماع على فترتين، كما يؤدي طلبة مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية في الفترة الأولي، ومقاييس المفاهيم اللغة العربية في الفترة الثانية.



نسرين فؤاد

وشدد الدكتور رضا حجازي على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحانات في مناخ هادئ وآمن للطلاب.

كما تضمن موجز الخدمات بدء حدائق الحيوان على مستوى محافظات الجمهورية فتح أبوابها اليوم، وذلك بعد أن أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن فتح جميع حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات وحديقة الأسماك بعد إغلاقها قرابة 6 أشهر، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، ويتم فتح الحدائق وفقا للاشتراطات والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع فيروس كورونا وقواعد الاتحاد الأفريقى لحدائق الحيوان.

أما عن أخبار السكة الحديد استعرض الموجز ما قالت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، إنه من المتوقع وصول دفعة جديدة من العربات الروسية الجديدة اليوم، والتي تضم 12 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية تم شحنها بحرا من روسيا فى اتجاه ميناء الإسكندرية، على أن يصل 23 عربة أخرى قبل نهاية الشهر الجارى.



نسرين فؤاد

وأكدت المصادر لـ"الخليج 365"، أنه وصل حتى الآن 33 عربة روسية جديدة على دفعتين بجانب العربة النموذج التى جاءت منذ أسابيع تم تشغيلها فى نقل وخدمة الركاب.

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أما عن المحاكم المصرية، فتابع موجز الخدمات مواصلة المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إعادة محاكمة محسن السكرى، بتهمة غسيل الأموال، وكانت محكمة الجنايات المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية، فيما طلب دفاع السكرى خلال الجلسة السابقة مناقشة شهود الإثبات، كما طلب ضم خطاب من البنك المركزي يفيد تاريخ فتح الحساب الخاص بالمتهم بأحد البنوك، كما طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم، ومن جانبها ردت النيابة العامة على دفاع السكرى، بطلب استمرار حبس المتهم لحين الفصل في الدعوي.

كما استعرض موجز الخدمات ما قالته وزارة الكهرباء إن قرار مد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى 30 سبتمبر المقبل، جاء استجابة لطلبات المواطنين حتى يتمكنوا من الانتهاء من تجهيز أوراقهم واستيفاء الشروط المطلوبة لتركيب العدادات.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ تفعيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وتستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يومياً، كما تلقت المنصة أكثر من 430 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى 11 أغسطس الجارى.

وعن التعاملات المالية قال موجز الخدمات إن الذهب يواصل تراجعه فى السوق المحلى، خلال مستهل تعاملات، اليوم الإثنين، وسجل عيار 21 نحو 856 جنيها، بينما سجل عيار 18 نحو 733 جنيها.



نسرين فؤاد

أما عن سعر الدولار الأمريكى، فاستقرت تعاملاته اليوم بحسب البنك المركزى عند 15.86 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

واختتم موجز الخدمات أخباره باحوال الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاع طفيف بالدرجات، ويسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 %

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، القاهرة العظمى 36 والصغرى 24، الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25، وأسوان العظمى 40 والصغرى 26.