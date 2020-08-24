شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 6 ملايين زائر للمنصة الإلكترونية للجامعات الأهلية فى 36 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الجامعات الأهلية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أنه تم اتخاذ الإجراءات والخطوات الخاصة بتنفيذ التكليفات الرئاسية الجديدة، التي تضمنت تخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة في الجامعات الأهلية الجديدة، بتمويل من صندوق "تحيا مصر"، بالإضافة لقيام الوزارة بدراسة تخفيض الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأهلية الجديدة بالمناطق النائية، إلى جانب تشكيل مجلس أمناء الجامعات الأهلية الجديدة.

Advertisements

ونوه عبد الغفار، فى هذا الصدد إلى أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أقر فى جلسته بتاريخ 17/ 8/ 2020 تخفيض حد القبول فى الجامعات الأهلية الجديدة بالمناطق النائية، بنسبة تتراوح في حدود 5 %، وهو أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة والأهلية.

وأشار الوزير، إلى أن المنصة الإلكترونية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى شهدت إقبالا مكثفا خلال الساعات القليلة الماضية، عقب فتح باب التقدم للجامعات الأهلية، حيث سجل عدد الدخول لهذه المنصة أكثر من 6 ملايين زائر خلال 36 ساعة فقط، وقام 14500 طالب بفتح حساب عليها، بينما وصل عدد الذين سجلوا رغباتهم بالفعل إلى 8400 طالب حتى الآن.