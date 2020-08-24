شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحدد 7 حالات لغسيل اليد للحماية من العدوى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 7 حالات لابد من غسيل الأيدى فيها بالماء والصابون أولها قبل، وبعد إعداد الطعام، وثانيها بعد السعال أو العطس، وثالثها بعد استخدام دورات المياه، ورابعها بعد لمس الحيوانات والتعامل معها وخامسها، قبل وبعد رعاية الشخص المريض، وسادسها قبل وبعد تغير حفاضات الأطفال وسابعها بعد لمس القمامة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الطب الوقائى، أن غسيل اليد المعروف بالنصيحة الذهبية يمثل آلية كبيرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن غسيل اليد بالماء والصابون بشكل دورى، وكذلك استعمال معقم الأيدى يمثل حماية كبيرة فى الوقاية من الفيروس المستجد، مؤكدة أن مسألة غسيل اليد ينبغى أن يكون بصفة دورية، بعد السعال أول العطس وعند رعاية مريض، وكذلك بعد اللعب والعودة من الخارج وقبل تناول الطعام.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن غسيل اليد يجب أن يكون بعد استخدام المراحيض، ومع اتساخ الأيدى لأى سبب، وبعد التعامل مع الحيوانات وفضلاتها.