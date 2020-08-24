شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 تذكرة دخول لحديقة حيوان الجيزة حتى ظهر اليوم.. والجمهور يلتزم بالكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حديقة حيوان الجيزة التابعة لوزارة الزراعة، عن دخول ١٥٠٠ تذكرة حتى ظهر اليوم الإثنين، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، سواء على منافذ الدخول أو داخل الحديقة، وذلك بعد إعلان فتح جميع حدائق الحيوان اليوم الإثنين، منها حديقة حيوان الجيزة والأسماك و7 حدائق إقليمية للحيوانات تشمل "حديقة الفيوم وبنى سويف والعريش وكفر الشيخ، والغربية والإسكندرية والشرقية"، بعد إغلاقها قرابة من 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة حيوان الجيزة، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن ١٥٠٠ تذكرة دخول حتى الآن لحديقة حيوان الجيزة ، حيث شهدت الحديقة ارتفاع ملحوظ فى إعداد الزورا، مضيفة، والتزام الجمهور بالكمامة، وتم رش الدوائر والطرقات ضد الحشرات والطفيليات وزيادة مصادر الطاقة للعلائق المقدمة للحيوانات ، وتدعيم الحدائق الاقليمية ببعض طيور الزينة والزواحف وتحديث طرق العرض بها واضافة عروض جديدة ،واجراء الصيانة لمرافقها وعرض الولدات الجديدة بها ليتمتع جمهور الاقاليم بمشاهدة الحيوانات البرية، والتنسيق مع مرفق الاسعاف بالجيزة وذلك من منطلق حرص الحديقة على الزوار بغرض تواجد عدد من عربات الاسعاف خارج سور الحديقة ، وذلك لمواجهة أى حالات مرضية طارئة مع وجود حقائب اسعافات أولية داخل نقاط الحديقة لمواجهة أى طارئ.

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وتعمل إدارة حديقة حيوان الجيزة التى تعد اكبر الحدائق سواء من حيث المساحة او عدد الحيوانات ، على تطبيق جميع الضوابط الخاص بفتح الحديقة، إلزام الزائرين بها وذلك للمحافظة على صحة الجميع ،منها تحديد الكثافات لا تزيد عن 3 الالف من خلال تذاكر الدخول ، وتوزيع أماكن الزورا ولجان مروية تنفيذا للتباعد الاجتماعى، وتوفير أجهزة لقياس حرارة للزوار عند الدخول ، الالتزام بالكمامات ، تطهير ورش الحديقة نهاية اليوم ، عدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات ومنع التلامس ، عدم التكدس أمام الكافتيريا مع الزام الكافتيريا داخل الحديقة ، عمل اللوحات الإرشادية اللازمة، وتوفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدي على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعى.

فيما تواصل إدارة حديقة حيوان الجيزة، تحسين وتطوير أماكن إيواء الحيوانات بالحدائق بما يتناسب مع المعايير الدولية،حيث قامت حديقة الحيوان بالجيزة بإنشاء قفص جديد لقرود الكابوشي بالقرب من حديقة الطفل وتجميل المنطقة المجاورة بمساحة أكبر تتوافق مع أعداد أكبر لضم أكبر عدد ممكن وتكوين مجموعات جديدة.



