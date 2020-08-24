شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الجنيه يرتفع 4 قروش أمام الدولار.. والعملة الأمريكية تسجل 15.85جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددامن الأخبار الهامة على رأسها شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين 24-8-2020، انخفاضا ملحوظا بأسعار الدولار بمقدار ما بين 3 لـ 4 قروش، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد، حيث انخفض فى البنك الأهلى المصرى بمقدار 3 قروش ليسجل 15.85 جنيه للشراء، و15.95جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع، وفى بنك أبو ظبى الإسلامى انخفض 4 قروش ليسجل 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع مقابل سعره 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار ينخفض اليوم بمقدار 3 لـ4 قروش.. ويسجل 15.85جنيه بالأهلى

شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين 24-8-2020، انخفاضا ملحوظا بأسعار الدولار بمقدار ما بين 3 لـ 4 قروش، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد، حيث انخفض فى البنك الأهلى المصرى بمقدار 3 قروش ليسجل 15.85 جنيه للشراء، و15.95جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع، وفى بنك أبو ظبى الإسلامى انخفض 4 قروش ليسجل 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع مقابل سعره 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

الضرائب: الزام الأشخاص بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا من يناير 2021

أكد "رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب" أن المصلحة حريصة على نشر الوعى الضريبى ، من خلال الندوات التى تقوم بتنظيمها بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة وكذلك مؤسسات المجتمع الضريبى ،لافتا إلى أنه من خلال هذه الندوات يتم إلقاء الضوء على مستجدات التطوير الذى تشهده المصلحة وانعكاس ذلك على الخدمات التى تقدمها للممولين.

البترول: 8 اكتشافات جديدة بإحتياطى 10.6مليون برميل مكافئ لشركة بدر الدين

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستمرار في إعطاء الأولوية للسلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة لحماية العاملين والأصول الإنتاجية في إطار استراتيجية الوزارة، والتأكيد على استمرار الإجراءات الاحترازية فى مواجهة جائحة كورونا .

وزير التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد 3أيام من غلق التسجيل

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، أنه حرص على سير العمل و الخدمة المقدمة لأبنائنا الطلاب بمكتب التسنيق المركزى الذى تستضيفه جامعة عين شمس لأول مره فى تاريخها .

وأعلن وزير التعليم العالى ، فى تصريحات صحفية ، خلال تفقده مكتب التنسيق ، أننا الآن فى منتصف المرحلة الأولى والتى تنتهى الاربعاء المقبل ، موضحا :" أى طالب عنده مشكله يتوجه لأى جامعة قريبة من مكان سكنه فهناك معامل الحاسب الآلى بالجامعات مجهزة وبها متخصصين مؤهلين لمساعدة الطلاب خلال تسجيل الرغبات ".

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وصول دفعة جديدة من المساعدات المصرية إلى لبنان.. وسفير مصر : لن نتخلى عن بيروت

استمرارا للدعم الإنسانى الذى تقدمه مثر لشعب لبنان؛ استقبل مطار رفيق الحريرى، صباح اليوم الاثنين طائرتين محملتين بالمساعدات الغذائية، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوى الذى وجهت مصر بإنشائه منذ اللحظات الأولى التى أعقبت انفجار مرفأ بيروت فى الرابع من أغسطس الجارى.

وزير الإسكان: تنفيذ 42 دوراً بالبرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم حتى الآن تنفيذ 42 دورا بالبرج الأيقونى بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن المنطقة تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

طلاب الثانوية دور ثان يؤكدون سهولة امتحان الجبر ووضوح الأسئلة

انتهى طلاب الثانوية العامة دور ثان من امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، مؤكدين أن الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط، حيث أكد الطالب أحمد صابر، بلجنة مدرسة الخديوى إسماعيل بالسيدة، إن أسئلة الامتحان مريحة، لم تتضمن أسئلة معقدة أو غامضة كما لم يوجد أى أخطاء فى صياغة الجزئيات، موضحا أن الامتحان تضمن 19 جزئية، وخاطبت مستوى الطالب المتوسط، وأسهل من امتحان الدور الأول للثانوية العامة.

1500تذكرة دخول لحديقة حيوان الجيزة حتى ظهر اليوم.. والجمهور يلتزم بالكمامة

أعلنت حديقة حيوان الجيزة التابعة لوزارة الزراعة، عن دخول ١٥٠٠ تذكرة حتى ظهر اليوم الإثنين، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، سواء على منافذ الدخول أو داخل الحديقة، وذلك بعد إعلان فتح جميع حدائق الحيوان اليوم الإثنين، منها حديقة حيوان الجيزة والأسماك و7 حدائق إقليمية للحيوانات تشمل "حديقة الفيوم وبنى سويف والعريش وكفر الشيخ، والغربية والإسكندرية والشرقية"، بعد إغلاقها قرابة من 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.