شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ «كورونا».. حدائق الحيوان تفتح أبوابها وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت جميع حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات وحديقة الأسماك أبوابها، الإثنين، بعد إغلاقها لمدة تجاوزت 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، فيما قررت وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة لهيئة الخدمات البيطرية تشديد إجراءات الدخول وفقا للشروط المعلنة من وزارة الصحة وقواعد الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، والالتزام بعدم وجود أكثر من 3 آلاف زائر داخل حديقة حيوان الجيزة

وانتشر أفراد الأمن في جميع الطرقات وأمام أبواب الدخول ومنافذ بيع تذاكر الدخول للتأكد من ارتداء كمامات الدخول واستخدام كاشف الحرارة أثناء دخول زوار الحديقة من أبوابها، فيما قدمت إدارة الحديقة تسهيلات إضافية منها زيادة عدد منافذ الدخول إلى 20 منفذا لضمان التباعد الاجتماعي فيما شهدت حديقة حيوان الطفل إقبالا من الأطفال والصغار بالإضافة إلى بيت الزواحف والمتحف الحيواني وبيت الشمبانزي وبيت الدببة.

وشهدت الحديقة مع الساعات الأولى توافدا متوسطا من الأسر والعائلات المصرية الأسر وسط فرحة الأطفال الصغار الذين ظهرت عليهم علامات السرور والفرح عند دخولهم الحديقة بعد غياب لمدة طويلة عنها ارتفعت أعدادهم إلى 1500 زائر حتي الثانية بعد ظهر الأثنين، فيما كان واضحا التزام الزوار بإجراءات الوقاية من كورونا وارتداء الكمامة.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إن من بين تلك الإجراءات، الالتزام بعدد محدد للزوار لا يتجاوز 3 آلاف زائر، يضمن الكثافة المنخفضة داخل الحديقة، والتشديد على ارتداء كمامات خلال الدخول، وأثناء التجوال داخل الحديقة، واستبعاد غير الملتزمين بها، وعمل اللوحات الإرشادية، تنصح الزائرين بالتباعد الاجتماعي، وأخرى للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مظلات للوقاية من درجة الحرارة.

وأضاف «رجائي»، أن هذه الإجراءات تتوافق مع شروط وزارة الصحة واتحاد حدائق الحيوان بأفريقيا التي تعد مرجعية أولي لتنظيم اشتراطات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة للتأكد من زوار الحديقة بعدم وجود أي ارتفاع في درجات الحرارة لأي زائر.

وأكد أنه تم نشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بعد، على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين، واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، كما سيتم التنبيه على الزائرين بعدم المصافحة بالأيدي، كما سيتم توفير المطهرات لكل العاملين، لاستخدامها بشكل مستمر، فضلاً عن أقنعة الوجه.

وأضاف «رجائي» أنه تم مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي خلال زيارة العائلات والاسر لحديقة الحيوان مع مرور أمني مشدد على مختلف الأماكن بالحديقة للتأكد من تحقيق هذه الشروط من خلال لوحات إرشادية على أرضية الحديقة وأمام المسطحات الخضراء وأماكن إيواء الحيوانات، مع الالتزام بعدم إلقاء المخلفات خارج مناطق التخلص من المخلفات.

وشدد رئيس حدائق الحيوان على أنه تم مراعاة عدم وجود كثافة كبيرة من زوار الحديقة وعدم تجاوز عدد الزوار داخل حديقة حيوان الجيزة 3 آلاف زائر من خلال توفير 20 منفذًا بمختلف أماكن الدخول لحديقة الحيوان وتوفير المطهرات الشخصية للعاملين على تغذية الحيوانات بالإضافة إلى توفير أدوات الرش للأرضيات والمشايات للحيوانات لحماية الزوار والوقاية من فيروس كورونا.

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وأشار «رجائي» إلى إنه لأول مرة يتم حساب الخارجين من حديقة الحيوان لضمان ثبات عدد الزوار عند سقف الـ3 آلاف زائر، موضحا إن هذه القواعد تتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدة حيوانات جديدة داخل الحديقة منها حيوان «البكة» الذي يتميز بالوداعة والهدوء ويشبه الجمل ويجذب الأطفال، بالإضافة إلى 5 «أصلة هندي وماليزي» وعدد من الزواحف الأخرى.

ولفت «رجائي» إلى أنه سيتم استقبال الأطفال لزيارة حديقة حيوان الطفل التي افتتحها وزير الزراعة قبل ظهور فيروس كورونا وتعد مزارا تعليميا تضم أنواع من الحيوانات والطيور التي يعشقها الأطفال مثل طائر البشاروش والبجع والايل الأوروبي والغزال المصري والسياسي البني وفقرة تعليمية يتم عرضها للأطفال حول كل حيوان وتعليم الرفق بالحيوان وعدم إيذاء الحيوان لأن الحديقة لها دور تعليمي.