شكرا لقرائتكم خبر عن في الأسبوع الأول لـ«خفض رغيف العيش».. حملات لـ«تموين الاسكندرية» على المخابز البلدية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في اليوم السابع على التوالى، لتطبيق تعديلات منظومة الخبز الجديدة وتوجيهات خفض رغيف العيش إلى 90 جرام، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، بقيادة محمد سعد الله أحمد، الاثنين حملات مكثفة على المخابز البلدية، ومتابعة أعمال فرق العمل .
وقاد «سعدالله»،حملة تموينية لمتابعة مخابز إدارة وسط، رافقه في الجولة طه زيتون مدير إدارة وسط التموينية وفريق العمل التابع له والتي استمرت حتى نهاية عمل المخابز، حيث تابع أوزان رغيف الخبز بالعديد من المخابز البلدية ومطابقته للمواصفات الفنية، كما استمع إلى بعض شكاوى المواطنين.
كما انطلقت حملات جميع الإدارات التموينية بالإسكندرية، بقيادة مديرى الإدارات الفرعية وأطقم العمل التابعة لهم.
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