شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: الإنتهاء من تطوير موقف ميدان الجيزة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمالا للمجهودات التي تنفذها محافظة الجيزة، لتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الساخنة التي تعانى من وجود كثافات مرورية.

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المراحل النهائية لأعمال تطوير موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة، والذى من المقرر الانتهاء منها نهاية الشهر الحالي، بتكلفة إجمالية حوالى ٣٠ مليون جنيه.

وأكد المحافظ بأن أعمال التطوير شملت على تنسيق الموقف بشكل حضارى ودعمه بالمظلات ومقاعد الانتظار للمواطنين والاعلانات واللوحات الارشادية وتركيب بوابات الكترونية بالمداخل والمخارج لتحصيل الكارتة من السيارات وذلك لإحكام السيطرة على الايرادات المحصلة دون تدخل عنصر بشرى بها مضيفاً أنه تم إنشاء نظام مراقبة بالكاميرات وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة ودعمة بوسائل الامان اللازمة وكافيتريات.

وأشار محافظ الجيزة، بأنه سيتم تدعيم الموقف بخدمات أمنية على مدار اليوم، لمنع مظاهر البلطجة والظواهر السلبية مجددآ، وإحكام السيطرة عليها مشدداً على القيام بجولات ميدانية مفاجئة للوقوف على مدي إلتزام العمل بالمواقف .

جاءت تصريحات المحافظ، خلال تفقده إنتظام العمل بالمشروعات التنموية، حيث شدد على ضرورة تكثيف الحملات على المواقف العشوائية الموجودة بالطرق العامة، والطريق الدائري، والشوارع، للقضاء على تلك الظاهرة، لما لها من تأثير على الحركة المرورية، ولعدم السماح بتحويل الشوارع إلى جراجات لانتظار السيارات، موجهاً بالاستمرار في فتح الجراجات المغلقة .

وأشار بأنه سيتم مضاعفة عقوبات غسيل السيارات في الشوارع، وعلي أعمال الصيانة الدورية المتضمنة غيار الزيوت والتشحيم لما تسببه لإتلاف الأسفلت. وحرص المحافظ على الاستماع إلى سائقى السرفيس داخل الموقف للاطلاع على أرائهم في أعمال التطوير وأى معوقات تواجهم، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الاعمال التي تمت في الموقف وعدم غسل السيارات واتلاف الرصيف والالتزام بخطوط السير والتعريفات المحددة وعدم الانتظار الخاطئ خارج الموقف لعدم إعاقة الحركة المرورية

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كما وجه مدير مديرية الإسكان، بسرعة الإنتهاء من معدلات تنفيذ إنشاء موقف المريوطية الجاري إنشاءه بطول ٢٠٠ م، لسرعة إنجاز المشروع، في الوقت المحدد له ليسهم في تحقيق انسياب للحركة المرورية بالمنطقة، بالإضافة إلى إنه يخدم قطاع كبير من المواطنين.