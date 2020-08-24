شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أيام .. مهلة محافظ الأقصر لرصف طرق المسار السياحي بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد محافظ الأقصر على سرعة الانتهاء من أعمال خطة رصف وتطوير الطرق خاصة المسارات السياحية استعداداً للموسم السياحى الجديد، والتى يجري العمل على تمهيدها ورصفها وفقاً للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، حيث أنه من المقرر أن تبدأ عودة الأفواج السياحية إلى محافظة الأقصر يوم 1 سبتمبر المقبل.

ووجه محافظ الأقصر، مدير مديرية الطرق بالبدء الفورى في أعمال تطوير مدخل مدينة البياضية وطريق المسار السياحى بدءا من مدخل المدينة وحتى كمين البغدادي.

وأوضح العميد علاء عبدالجابر رئيس مدينة القرنة غرب الأقصر، أنه جاري العمل في صيانة ورفع كفاءة طريق وادي الملوك بواسطة الشركة المصرية، احدي شركات وزارة النقل باستخدام أحدث الماكينات والتقنيات الحديثة في صيانة واعادة تدوير الأسفلت.