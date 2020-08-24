شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبناني يعرب عن تقدير بلاده للمساعدات المقدمة من مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي بوزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الأوضاع في لبنان.

وأعرب وزير الخارجية اللبناني، خلال اللقاء، عن تقدير بلاده للمساعدات التي تقدمها مصر إلى لبنان، في إطار الجسر الجوي الإغاثي المصري بين القاهرة وبيروت.

واستعرض وزير الخارجية اللبناني مع سفير مصر في لبنان أوجه المساعدات الإغاثية التي تقدمها مصر إلى لبنان من خلال الجسر الجوي الإغاثي، وكذلك من خلال الجسر البحري، حيث ثمن وزير الخارجية اللبناني هذه المساعدات، مؤكدا أنها تعكس دور مصر المحوري كأكبر دولة عربية والعلاقات الوطيدة والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء إستعراض التطورات السياسية والتطلع إلى التعجيل بالدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة في سبيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حتى يتسنى الانتقال من مرحلة تقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز مقومات الصمود لتجاوز تداعيات مرحلة الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري، إلى المواجهة الشاملة لجوهر الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان، بما يتيح تجاوزها واستعادة لبنان لمكانته ودوره.