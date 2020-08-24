شكرا لقرائتكم خبر عن 59 وحدة صحية تشارك فى منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل مديرية الصحة بالأقصر، أنه تم ربط ملفات المواطنين التابعين للوحدة الصحية، بقرية طفنيس على مركز طبى قرية الكيمان بإسنا، والكائن على بعد لا يزيد على 3 كيلو مترات، عن الموقع الأول، مشيرة إلى أنه يوجد 59 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، تم اختيارهم طبقاً للموقع الجغرافي على حسب الكثافة السكانية.

وأضافت خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الأقصر، برئاسة المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، أنه تم رفع كفاءة جميع الوحدات الصحية، والمستشفيات المشاركة في المشروع، موضحة أن 18 وحدة صحية، تم احلالها وتجديدها بالكامل، و31 وحدة أخرى تم تطويرها ورفع كفاءتها.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: «الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء» والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد.