شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: إطلاق خدمة شهادات التحركات للمواطنين من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة في أحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات، بما يسهم في حصول المواطنين على تلك الخدمات في سهولة ويسر.

فقد تم إطلاق خدمة جماهيرية إلكترونية لتقديم طلبات شهادات التحركات للمواطنين عبر موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» للجمهور المتعاملين مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة (www.moi.gov.eg).

يأتى ذلك إستمراراً لتطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية.. تحقيقاً لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.