شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم 22 سفينة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفه 6 سفن، ومن المنتظر دخول 7 سفن، جميعها سفن حاويات.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، وجار التنسيق بين الإدارات المختصة بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين.