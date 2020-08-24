شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية»: امتداد «اطمن» لتصل إلى المسجلين بالتأمين الصحي الشامل الجديد في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في إطار الاستعدادات لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، امتداد مبادرة اطمن، والتي أطلقتها الأسبوع الماضي للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، لتصل اليوم إلى المسجلين بالمنظومة بمحافظة الأقصر، وذلك من خلال بدء تفعيل تطبيق «البالطو»، لتقديم خدمات التطبيب عن بُعد، مجانًا، للمرضى المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر، وهي ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعياة الصحية إلى أن التطبيق منصة رقمية تتيح تواصل المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد مع ٩٣ من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية «طب الأسرة، الباطنه، النساء، الأطفال، التغذية، الجلدية، النفسية، القلب»، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك إما عن طريق المحادثات الكتابية أو عن طريق طلب المريض لمحادثة مرئية عبر الفيديو كول مع الطبيب المختص.

وتابعت الهيئة: فيما يتم تسجيل المريض على تطبيق بالطوا عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد؛ لتمكين المنتفع من الدخول للتطبيق كإجراء احترازي ولتأمين البيانات المتعلقة به، ومن ثَّم يقوم المريض باختيار الخدمة «رسالة نصية أو الفيديو المباشر»، ثم اختيار أحد التخصصات الطبية سالفة الذكر، ثم حجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذي يختاره حسب الميعاد المتاح والمحدد مسبقًا من الطبيب، أو إرسال الاستشارة من خلال رسالة على التطبيق يتم الرد عليها في أقل من 24 ساعة.