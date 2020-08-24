شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تخصيص 50 مليون جنيه لدعم صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، الإثنين، تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من عوائد الأوقاف لدعم صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتحديها.

وأوضح وزير الأوقاف أن ذلك يأتى انطلاقًا من دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، وإيمانًا منها بحقوق متحدي الإعاقة، والعمل على تنمية مواهبهم التي تعد إضافة حقيقية للمجتمع.