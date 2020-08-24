شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ممرضة بالغربية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفيت، صبحة سعد الفارة، ممرضة بمستشفى بسيون المركزي بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. وأدى الأطباء والتمريض والعاملون بمستشفى بسيون المركزي صلاة الجنازة عليها قبل نقلها بسيارة إسعاف بمعرفة الطب الوقائي لدفنها بمقابر أسرتها. كانت الممرضة قد ظهرت عليها أعراض الفيروس، وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة بها إيجابية وتم عزلها داخل الحجر الصحي، إلا أن حالتها الصحية تدهورت وتوفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,340

تعافي 65,927

وفيات 5,262

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