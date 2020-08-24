شكرا لقرائتكم خبر عن لا شكاوى من «جبر الثانوية العامة» للدور الثاني في البحيرة.. وغياب 5 طلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الدور الثاني بامتحان الثانوية العامة، شعبة الرياضيات، امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، ولم تتلق غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أى شكاوى من الامتحان.

من جانبه، قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن الطلاب الذين المقيدين لأداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية بلغ عددهم 40 طالبًا وطالبة، في 19 لجنة امتحانية، حضر الامتحان منهم 35 طالبًا وطالبة، وتغيب 5 طلاب بنسبة حضور 87% .

امتحانات الثانوية العامة فى البحيرة - صورة أرشيفية

امتحانات الثانوية العامة فى البحيرة - صورة أرشيفية

وأكد «سعد» على الالتزام ببروتوكول التربية والتعليم بالتعاون مع الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مقار الامتحانات ووصول أوراق الأسئلة، والوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتصدى لظاهرة الغش، وعدم حيازة الطلاب أو العاملين للتليفونات المحمولة.

طلاب الثانوية العامة بالبحيرة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية - صورة أرشيفية