شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 9 في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 9 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي بالمنيا. تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بحادث انقلاب مكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش» بحري بوابة الرسوم بـ5 كيلو متر مما تسبب في وفاة شخص وإصابة 9 آخرين. تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,340

تعافي 65,927

وفيات 5,262

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