شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أول سيدة مديرًا للنيابة الإدارية بمركز مغاغة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، قرارًا بتعيين المستشارة سارة محمد عبدالحميد أبو العزم، مديرًا للنيابة الإدارية بمركز مغاغة بالمنيا، لتصبح أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بالمحافظة.

وحصلت «سارة» على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1996، بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وعينت بالنيابة الإدارية عام 1997، وحصلت على الماجستير في القانون العام عام 1998، وتدرجت في مسيرتها حتى تم ترقيتها نائب رئيس هيئة عام 2018.

في سياق آخر، أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتجديد ندب مندي محمد عكاشة خليل، لشغل وظيفة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بدرجة مدير عام لمدة سنة.

المستشارة سارة محمد مدير النيابة الادارية بالمنيا

المستشارة سارة محمد مدير النيابة الادارية بالمنيا