شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبنانى يعرب عن تقدير بلاده للمساعدات المصرية والجسر الإغاثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه، عن تقدير بلاده للمساعدات الكبيرة التي تقدمها مصر إلى لبنان من خلال الجسر الجوي الإغاثي في مواجهة محنة انفجار ميناء بيروت البحرى، جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اللبناني لسفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الأوضاع في لبنان، وأوجه المساعدات الإغاثية التي تقدمها مصر إلى لبنان من خلال الجسر الجوي الإغاثي، وكذلك من خلال الجسر البحري. وثمّن وزير الخارجية اللبناني المساعدات المصرية، مؤكدا أنها تعكس دور مصر المحوري كأكبر دولة عربية في المنطقة، وكذلك العلاقات الوطيدة والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. Advertisements كما تم خلال اللقاء استعراض التطورات السياسية في لبنان والتطلع إلى التعجيل بالدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة، حتى يتسنى الانتقال من مرحلة تقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز مقومات الصمود لتخطي تداعيات مرحلة الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري، إلى المواجهة الشاملة لجوهر الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان؛ بما يتيح تجاوزها واستعادة لبنان لمكانته ودوره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية اللبنانى يعرب عن تقدير بلاده للمساعدات المصرية والجسر الإغاثى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.