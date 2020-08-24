شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مصر تمتلك 48 ميناء منها 15 تجاريا و33 تخصصيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف، أوضح من خلاله أن قطاع النقل البحري بوزارة النقل، يستهدف تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية، من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية لهذه الموانئ، فضلًا عن التحول إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإفريقي والعالمي من خلال 48 ميناء تمتلكهم مصر حتى الآن، 15 تجاريا و33 تخصصيا. Advertisements وكان المركز قد نشر إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠ وأوضح الانفوجراف أن مصر الـ3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. مصر تمتلك 48 ميناء منها 15 تجاريا و33 تخصصيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.