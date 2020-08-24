هيئة الدواء تحذر من مضاد حيوي مغشوش بالأسواق.. وهذه طريقة اكتشافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من عبوات مغشوشة ومقلّدة من المضاد الحيوي "أفيروزوليد 600 مجم - أقراص" لتشغيلتين بالأسواق.

وطالبت الهيئة في منشور حمل رقم "17 لسنة 2020"، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، لعبوات الدواء المغشوشة والمقلدة للتشغيلة رقم 191279 بتاريخ إنتاج 11 / 2019، وكذلك التشغيلة رقم 191312 بتاريخ إنتاج 12 / 2019.

و"أفيروزوليد" هو مضاد حيوي يستخدم في حالات العدوى البكتيرية الشديدة والعدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية الأخرى، ويستخدم في حالات الضرورة فقط، ويحدد الطبيب ذلك بعد إجراء الاختبارات لتحديد نوع البكتيريا، ولا يستخدم كعلاج للعدوى الفيروسية مثل البرد والإنفلونزا.

وأوضحت الهيئة أن العبوات الأصلية لهذه التشغيلات من إنتاج شركة "أفروس فارما"، ويمكن التفرقة ظاهريا بين العبوات الأصلية والمغشوشة عن طريق:

Advertisements

1- العلبة الكرتون للعبوات الأصلية مطبوع عليها رقم التشغيلة باللون الأسود بارز باللمس، أما في العبوات الغشوشة فطباعة رقم التشغيلة باللون الأسود غير بارزة (مصورة) باللمس.

2- شكل القرص أبلونج وباللون الأبيض وعليه لوجو الشركة على أحد جانبي القرص، أما في العبوات المغشوشة فشكل القرص بيضاوي بدون لوجو الشركة.

ولفتت هيئة الدواء إلى فحص باقي التشغيلات بخلاف التشغيلات الواردة بالمنشور، وفي حالة وجود الفروق الظاهرية الموضحة بالجدول، يتم ضبط وتحريز هذه التشغيلات وسحب عينات منها للتحليل.